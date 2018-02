’Slopen soms slimmer dan stutten in Groningen’

„Wat heeft het voor zin om voor 200.000 euro woningen met energielabel G te versterken die nu leeg staan?”, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de corporaties wordt soms twee tot drie ton gestoken in het versterken van woningen in het gaswinningsgebied waar aardbevingen voorkomen, terwijl sloop en nieuwbouw veel goedkoper zou zijn. „Die woning is dan toekomstbestendig, nieuw van binnen en buiten, gasloos, energieneutraal en aardbevingsbestendig.”

Tweede Kamerleden praten donderdag over het versterken van Groningse woningen. Wat de corporaties en de Woonbond betreft doen ze er verstandig aan om daarbij ook aandacht te hebben voor verduurzaming, vergrijzing en bevolkingskrimp.