’Sneller nieuwbouwwijken zonder gas’

De partijen willen op een betere manier allerlei problemen aanpakken en oplossen. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden aardgasvrij te bouwen, aldus Ollongren. Maar de afspraken gaan ook over onder meer armoedebestrijding en de aanpak van eenzaamheid. „Het is een beginpunt van samenwerking om te realiseren wat echt nodig is.”

Premier Mark Rutte benadrukt de noodzaak de handen ineen te slaan. Hij wijst op de opvang van Syrische vluchtelingen in 2015, die aanvankelijk niet onder controle leek maar uiteindelijk in goede banen werd geleid. Hij noemt dat een crisissituatie waarin heel zichtbaar is hoe belangrijk die samenwerking is. Door het akkoord „kunnen we de komende drie jaar echt aan het werk”, aldus Rutte.

’Schouder aan schouder’

Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid en Welzijn) vindt het belangrijk om schouder aan schouder op te trekken. De afgelopen jaren zijn veel zorgtaken naar gemeenten overgeheveld. „Het is des te belangrijker dat mensen nu ook echt die verbeteringen gaan merken.” Dat kan alleen als samen wordt opgetrokken bij bijvoorbeeld het ondersteunen van langer thuiswonen, verbeteren van jeugdzorg en het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor gemeenten die daarbij geld te kort komen, komt er een speciaal potje.

Johan Remkes van het Interprovinciaal Overleg spreekt over „volstrekt unieke” afspraken om maatschappelijke problemen aan te pakken: „Burgers hebben geen boodschap aan de vraag welke overheid iets doet, wel een boodschap aan de vraag van gebeurt er ook daadwerkelijk iets.”