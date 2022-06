Woede om verhuizing dolfijnen naar ’chloorbad in woestijn’

Dierenorganisatie Animal Rights heeft een kort geding aangespannen op het eiland om de verhuizing inclusief vlucht van twintig uur tegen te houden.” Die zaak diende donderdag. „We hopen dat de rechter inziet dat de transfer heel schadelijk is voor deze hoogintelligente dieren”, zegt woordvoerster Anna Krijger.

Van de paradijselijke lagunes van Seaquarium bij Willemstad, met excursies naar open zee, zouden de dolfijnen Machu, Serena, Sami, Mosa en Luna moeten verkassen naar een betonnen zwembak in het Saoedische Jeddah. De jonge dieren zouden al gescheiden zijn van de overige dolfijnen en worden voorbereid op hun lange reis.

Voormalig verzorgers van de dolfijnen, die zelf werkten bij onder meer de Dolphin Academy van Seaquarium, maken zich grote zorgen over de toekomst van hun geliefde dieren. „Natuurlijk bouw je in al die jaren een band op met deze dolfijnen”, zegt Zenzi Willems. „Omdat ze onder goede omstandigheden leven op Curaçao heb ik ze met een gerust hart achtergelaten. Maar met een chloorbad in de woestijn had ik geen rekening gehouden.”

Afgezien van de stressvolle lange reis, waarbij de dolfijnen natgehouden moeten worden, is Willems ook niet overtuigd van goede leefomstandigheden voor de dolfijnen in Saoedi-Arabië. „Dolfijnen kunnen niet ruiken. Door verstuiving en zandstormen kunnen er schimmels in hun longen komen, waaraan ze kunnen sterven.” In de afgelopen jaren zouden al verscheidene dolfijnen in het verblijf in Jeddah zijn overleden.

’Oplossing’

Seaquarium heeft van de Curaçaose overheid toestemming voor de export. In lokale media wil een woordvoerder de geplande verhuizing niet bevestigen. Maar het toeristische bedrijf stelt wel dat er op dit moment te veel dolfijnen zijn. Daar zou ’een oplossing’ voor worden gezocht.

Het lukte voor deze publicatie niet om contact te leggen met Seaquarium.

Animal Rights vindt de export niet verantwoord voor het welzijn van de dieren die al zoveel toeristen, waaronder vele Nederlanders, plezier hebben gebracht.

Krijger: „Het natuurlijke verblijf voor de dolfijnen op Curaçao bedraagt wel 40.000 kubieke meter water. In Saoedi-Arabië wordt dat een betonnen bak van nog geen 3000 kubieke meter. Dat kunnen we deze dieren niet aandoen.”