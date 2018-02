’Harry Mulisch begraven in onterecht geruimd graf’

Dat meldt AT5. Allert de Lange deed zijn ontdekking in november 2014, toen hij zijn zus wilde begraven. Er lagen andere overledenen, onder wie Harry Mulisch. „We konden het niet vinden. De grafsteen bleek weg te zijn gehaald”, zegt een familielid. Ze kregen te horen dat het familiegraf al in 2010 was geruimd.

Zorgvlied heeft de familie een nieuw graf aangeboden. „Daar krijgen we het unieke plekje en onze voorouders niet mee terug”, zegt De Lange. „We hoeven de oude plek niet terug, dat willen we de familie van Mulisch niet aandoen.”

De man wil dat Zorgvlied erkent een fout te hebben gemaakt en eist een schadevergoeding van 10.000 euro. Het geld gaat naar KiKa. Ook wil de familie dat de beenderen van overleden familieleden worden opgegraven en dat Zorgvlied opdraait voor de kosten van de begrafenis van zijn zus. Ze is uiteindelijk ergens anders begraven.

Harry Mulisch overleed op 30 oktober 2010.