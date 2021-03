Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer gedaald

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1384 coronapatiënten. Dat is een daling van 13 ten opzichte van woensdag. Sinds dinsdag is het aantal patiënten op die vleugels met zestig gedaald. Het aantal patiënten op intensive cares daalde van 549 naar 539. Dat aantal is behoorlijk stabiel, al ongeveer een maand schommelt het tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 198 nieuwe coronapatiënten op, tegen 226 op woensdag en 280 op dinsdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 212 nieuwe coronapatiënten per dag op een verpleegafdeling of intensive care. Dat gemiddelde daalde voor het eerst in een week.