Zo komt stripclub de coronatijd door

Dus eigenaar Shon Boulden bedacht een drive through langs zijn zaak. De danseressen hebben beschermende kleding gekregen in de vorm van maskers en handschoenen.

De Lucky Devil Lounge is omgebouwd tot ’Food-2-Go-Go’. Danseres Elle Stanger komt je voedsel persoonlijk afleveren aan je auto.

Boulden moest zijn tent halverwege maart vanwege de coronacrisis sluiten en grapte tegen vrienden dat hij zijn werkloze danseressen dan maar voedsel zou gaan laten bezorgen. „En toen dacht ik: he dat kunnen we ook vanuit de club!”, vertelt hij in Amerikaanse media.

Er worden uitsmijters ingezet die ervoor moeten zorgen dat de klanten genoeg afstand houden van de dames.

Het bezoek weet de Go-Go inmiddels weer te vinden en de fooienpot wordt weer gevuld.