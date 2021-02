Was je auto niet: Saharazand komt vanavond naar beneden

Die praktische waarschuwing geven weerbureaus Weeronline en Weerplaza.

Inmiddels hangt al een week lang Saharastof in de lucht. Het stof, eigenlijk heel fijn zand, is met de warme luchtstroom uit het zuiden meegewaaid, dezelfde lucht die ons de recordtemperaturen geeft.

Veel mensen hebben er iets van gemerkt: de zonsondergang is prachtig en de zon zag er op maandag zelfs overdag ’wazig’ uit.

Auto

Maar donderdagavond gaat het voor het eerst sinds lange tijd regenen. Al het stof dat nu voorzichtig neerdwarrelt maar voor een groot deel ook nog in de lucht hangt, komt dan mee.

Mensen die zich nu al storen aan de vieze autoruit, kunnen beter even wachten, stelt Weeronline – anders moet je morgen weer. „Als je dat vandaag van plan bent zou ik even wachten”, zegt ook weerman Wilfred Janssen van Weerplaza tegen Omroep Gelderland. „Want het weekend verloopt droog. Dan hebben we geen last van dit soort ongemakken.”