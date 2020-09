Peking bestraft vluchten naar Taiwan

Familieleden van de 12 betogers die wilden vluchten naar Taiwan maar op volle zee zijn opgepakt door de Chinese kustwacht smeken de regering van Hongkong tevergeefs om hulp. Ⓒ EPA

Peking - Taiwan is een aantrekkelijke toevluchtsoord voor jonge Hongkongse betogers die wat op hun kerfstok hebben. De vluchtroute per boot van Hongkong naar Taiwan is echter niet zonder risico.