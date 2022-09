Premium Het beste van De Telegraaf

Johan Graas van luchtoorlogmuseum: ’Ik kon mijn ogen niet geloven’ Onbekende laat ’wrakstuk El Al-toestel’ achter bij Fort Veldhuis in Heemskerk

Johan Graas was vol verbazing toen hij het langsgebrachte vermeende onderdeel van het El Al-toestel zag liggen Ⓒ Ronald Goedheer

HEEMSKERK - Verwonderde blikken in Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis in Heemskerk. Johan Graas (68), boegbeeld van dat museum, haalde vorige week uit een achtergelaten kist vol met gehavende vliegtuigonderdelen naar zijn overtuiging een brokstuk tevoorschijn van het El Al-toestel dat in 1992 neerstortte in de Amsterdamse Bijlmer. „Ik kon mijn ogen niet geloven.”