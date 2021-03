Minister Slob niet vervolgd voor uitspraak afkeuren homoseksuele levenswijze

Slob deed de uitspraak op 9 november 2020. Veel mensen deden vervolgens aangifte tegen de minister. Het OM vindt de uitspraken niet strafbaar: „In de eerste plaats vallen uitlatingen van ministers en Kamerleden in de Tweede Kamer, ook in vergaderingen van Kamercommissies, onder parlementaire immuniteit. Daarnaast meent het OM dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Ook niet als de uitlatingen buiten de Tweede kamer zouden zijn herhaald.”

Ook aangiften tegen reformatorische scholen

Naast de aangiften tegen de minister is er ook aangifte gedaan tegen reformatorische scholen in Nederland die leerlingen of hun ouders vragen een verklaring te ondertekenen waarin een homoseksuele levenswijze zou worden afgekeurd. De beoordeling van deze aangifte vond tegelijkertijd plaats met het oordeel over de aangifte tegen minister Slob.

Ook de scholen worden niet vervold: „In de aangiften tegen de reformatorische scholen is niet concreet gemaakt tegen welke school en identiteitsverklaring precies aangifte is gedaan. De strafbaarheid van een specifieke situatie kan het OM daarom niet vaststellen. Het OM is overigens van oordeel dat als er aangifte zou zijn gedaan tegen specifieke scholen er zeer waarschijnlijk geen sprake is van een strafbaar feit.”