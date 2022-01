Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman ‘Taboes zijn dood, behalve deze’

Van het taboe op het gebruik van botox tot aan het taboe op extravagant kleden als je naar de markt gaat in coronatijd. De afgelopen tijd worden Kitty en Elif bedolven onder taboes die door allerlei BN’ers verbroken worden. Maar breken de BN’ers oprecht een lans voor dringende zaken of is het vooral een manier om een mediamomentje te pakken? In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Ongefilterd’ spreken Kitty en Elif ook met columnist Hester Zitvast over het taboe wat rust op het niet blij zijn met je kinderen, een taboe dat daadwerkelijk nog écht een taboe is.