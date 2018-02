’Brabantse ziekenhuizen vol carnavalsdrinkers’

Zo werden in het Amphia-ziekenhuis in Breda twaalf minderjarigen bewusteloos binnengebracht omdat ze te diep in het glaasje hadden gekeken. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch meldt elf kinderen of jongeren te hebben binnengekregen wegens overmatig drankgebruik

In totaal kreeg het ziekenhuis in Den Bosch 52 gevallen binnen. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg werden van zaterdag tot en met dinsdag in totaal tachtig patiënten behandeld die te veel hadden gedronken. Acht van hen waren jonger dan achttien jaar.