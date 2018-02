Politie Zwolle verloot valentijnsdiner in de cel

„Uniek valentijnsdiner. Tag jouw Valentijn”, schrijven de agenten op Facebook. Het ’gelukkige’ stel mag op valentijnsavond romantisch dineren achter gesloten roze deuren. Op een gedeeld filmpje is te zien dat de tafel klaarstaat.

Ⓒ Politie Zwolle

Een menukaart is ook aanwezig, al verklappen de agenten op Facebook dat er gewoon twee magnetronmaaltijden worden geserveerd. Ook mogen de tortelduifjes genieten van onbeperkt water, koffie en thee.

In twee uur tijd hebben al 400 geïnteresseerden gereageerd. Wie mag plaatsnemen in de cel is nog niet bekendgemaakt.