Moeder uit Klijndijk veroordeeld voor poging tot doodslag op pasgeboren baby

25 jaar celstraf en tweemaal vrijspraak in moordzaak Kotar

De rechtbank in Amsterdam heeft de 27-jarige Jonathan C. maandag veroordeeld tot 25 jaar cel voor het doodschieten van Rachid Kotar, eind 2019 in Amstelveen. Het Openbaar Ministerie had vorige maand dertig jaar geëist. De rechtbank verweet C. "totaal gebrek aan respect" voor het leven van een ander ...