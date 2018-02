Priesters geschorst na meldingen van misbruik

In 2010 werd de commissie-Deetman ingesteld die onderzoek deed naar seksueel misbruik door geestelijken. Sindsdien is ook een preventiebeleid ontwikkeld en zijn aanbevelingen voor genoegdoening aan de slachtoffers.

Als er een vermoeden is van strafbare feiten doet de RKK aangifte bij het Openbaar Ministerie, aldus de woordvoerster. Dit is in enkele gevallen ook gedaan, maar zij kon geen exacte cijfers geven.

Om te voorkomen dat een priester die zich aan seksueel misbruik schuldig heeft gemaakt, elders wordt benoemd, moet hij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en een antecedentenverklaring laten zien, waarin zijn bisschop of hogere overste verklaart hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik.

65 slachtoffers

In 2010 is het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK opgericht, dat eind vorig jaar is opgeheven. Uit het eindverslag van afgelopen december blijkt volgens Zembla dat er ruim 28 miljoen euro is uitgekeerd aan schadevergoedingen aan 941 slachtoffers van geestelijken in internaten en bisdommen. Vijfenzestig slachtoffers kregen de maximale schadevergoeding toegekend van honderdduizend euro.

Tussen 2000 en 2010 zijn ook nog eens twee priesters geschorst en een uit zijn ambt ontheven na meldingen van seksueel misbruik. Het totaal aantal priesters tegen wie maatregel genomen sinds 2000, meldt de RKK.