Keulen verbiedt opnieuw demonstraties Koerden

Volgens de autoriteiten in de Duitse stad is het te verwachten dat tegen de voorschriften in verboden vlaggen en symbolen te zien zullen zijn. Koerdische groeperingen uit Keulen en Leverkusen hadden de bijeenkomsten aangemeld in opdracht van de koepelorganisatie Nav-Dem. Volgens het Openbaar Ministerie sympathiseert die met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

De aanvragers kunnen naar de rechter om bezwaar te maken tegen het besluit van de Keulse politie.