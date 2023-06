Premium Het beste van De Telegraaf

Werk uit 16e eeuw van Zeeland terug naar Italië Schilderij dat in 1959 in Italië werd gestolen, duikt op bij veiling in Middelburg

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Richard Bronswijk, met het 500 jaar oude kunstwerk uit Italië dat ruim zestig jaar spoorloos was. Wie het heeft gestolen en hoe het in Nederland kwam, is nog onduidelijk. Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Dankzij de scherpe blik van een Italiaanse museummedewerker is op een kunstveiling in Middelburg een ruim zestig jaar oude schilderijroof opgelost. Op de veiling, afgelopen voorjaar, werd een werk aangeboden dat in 1959 werd gestolen uit het museum Civico Ala Ponzone in het Italiaanse Cremona. Een museummedewerker herkende het paneeltje, en schakelde de politie in. Het Team Kunstcriminaliteit van de Nationale Politie pakte de zaak op. Het werk gaat terug naar Italië.