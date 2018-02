Oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden

De christendemocraat Lubbers was minister-president van 1982 tot 1994. Hij leidde drie kabinetten. Voor die tijd was hij onder meer minister van Economische Zaken, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van het CDA.

Na zijn loopbaan in de politiek was hij hoogleraar en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Ook was hij twee keer betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet als informateur, in 2006 en 2010.

’Vrij plotseling’

Jan Schinkelshoek treedt op als woordvoerder van de familie en laat het volgende weten: „Hij is vrij plotseling overleden. Zijn gezondheid liet wel al een tijdje te wensen over. Maar een einde komt toch altijd onverwacht. Hij is ’s middags overleden, vredig, te midden van zijn vrouw en kinderen. Soms is het einde daar.”

Schinkelshoek wil niet in details treden over het ziektebeeld. Zoals het er nu voorstaat is dinsdag de begrafenis. Of dat in besloten kring is of dat er ook een publiek aspect aan zit, daar zullen de komende dagen mededelingen over worden gedaan.

Er komt volgende week een herdenking in de Tweede Kamer voor de voormalige minister-president. Kamervoorzitter Arib noemt het ’verdrietig nieuws’ en roemt Lubbers: „Hij was een groot staatsman. Hij vertolkt een stuk van de Nederlandse geschiedenis als een van de langstzittende premiers.”

Lubbers (tweede van links) te midden van drie andere CDA- coryfeeën: Dries van Agt, Jan Peter Balkenende en Sybrand Buma. Ⓒ ANP

Idealistisch, pragmatisch en hands-on

Ruud Lubbers werd de langstzittende premier van Nederland. Volgens CDA-leider Sybrand Buma was hij een ’groot staatsman en een overtuigd christendemocraat’. „Nederland is Lubbers veel dank verschuldigd voor de doortastende en kundige wijze waarop hij ons land land uit de diepe crisis van de jaren tachtig heeft geloodst”, aldus Buma.

Zijn voorganger Maxime Verhagen noemde Lubbers ooit ’de Johan Cruijff van het CDA’.

Ⓒ ANP

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom: „Ruud Lubbers was een groot premier, de langstzittende minister-president die Nederland gekend heeft. Een bijzondere politicus, die werelden met elkaar verbond. Een ondernemer in de politiek, idealistisch en pragmatisch, intellectueel en hands-on, katholiek in de polder, altijd bereid om even met je mee te denken.” Het CDA is Lubbers heel dankbaar, zo stelt de partij. „We zijn heel verdrietig om zijn overlijden en zullen hem zeer missen.”

Koning

„Wij gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel”, aldus koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix in reactie op het overlijden van de oud-premier. Ze wijzen erop dat Lubbers zich als minister-president twaalf jaar lang energiek inzette voor economisch en sociaal herstel. „Latere generaties konden daarop voortbouwen.”

„Wij gedenken hem ook als een moedig en invoelend mens. Zijn familie wensen wij kracht toe in deze moeilijke dagen.”

