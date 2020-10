Fidan Ekiz ergert zich aan NOS-boycot De Vooravond

„Onbestaanbaar en onbegrijpelijk hoe Marcel Gelauff journalisten van de NOS al het hele Vooravond-seizoen verbiedt om bij ons aan te schuiven, vanwege hem onwelgevallige meningen”, schreef zij op haar account.

Gelauff heeft deze beschuldiging inmiddels bevestigd aan het AD. Het programma zou te opiniërend zijn volgens hem. Daar zijn zijn mensen, waarvan verwacht wordt dat zij objectief blijven, niet op hun plek volgens de NOS-directeur.

Op de vraag waarom zijn werknemers dan wel in een programma als DWDD bijvoorbeeld mogen plaatsnemen, zei hij het volgende: „Dan kom je uit op de moeilijke discussie hoe je ’opiniërend’ precies moet definiëren. Het gaat om de sfeer en de aanpak van een programma. En of je de missie van de NOS helpt als iemand van ons daar aanschuift. Dat is in het geval van De Vooravond momenteel niet het geval.”