Keith Bakker blijft achter tralies

Keith Bakker wordt vervolgd voor seks met een minderjarig meisje tussen mei 2016 en 2018. Hij behandelde haar als hulpverlener voor een eetstoornis. Bakker zegt zelf dat de relatie pas begon na haar 18de verjaardag, en ontkent dat hij haar hulpverlener was. Hij gooide intieme chatsessies met het meisje in de openbaarheid op zijn website The Inconvenient Truth – de ongemakkelijke waarheid – om zijn gelijk aan te tonen.

Brief van het meisje

Volgens advocaat Patrick van der Meij heeft het meisje zelf aan de eerdere advocaat van Bakker een brief geschreven waarin ze schreef ,,dat ze het niet zag aankomen, maar ik werd verliefd.” Ook schreef ze dat ze hem zelf om seks vroeg en dat de relatie met wederzijds goedvinden begon. Van der Meij: ,,Het was weliswaar een fatale, maar een daadwerkelijke liefdesrelatie.”

Volgens de officier van justitie heeft Keith Bakker inmiddels toegegeven dat hij het meisje vroeg om die brief te schrijven. ,,Hij heeft de tekst gedicteerd en heeft daarmee een staaltje laten zien van zijn manipulerend gedrag.” Bakker zou ook hebben geprobeerd om de ouders van het meisje over te halen om een verklaring te ondertekenen dat hun dochter met hem mee mocht.

Slachtoffer naar psycholoog

Het slachtoffer was kwetsbaar, en Bakker heeft haar geestelijk welzijn in gevaar gebracht, zegt de officier van justitie. Het meisje is onder behandeling van een psycholoog vanwege een posttraumatische stressstoornis die ze opliep door het seksueel misbruik.

Bakker, die landelijke bekendheid kreeg door zijn tv-optredens, werd in 2012 ook al veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van 7 jonge vrouwen die hij behandelde voor alcoholverslavingen en eetstoornissen. Ook kreeg hij een beroepsverbod opgelegd, waaraan hij zich dus volgens de officier niet heeft gehouden. Het Openbaar Ministerie kondigde een ontnemingsvordering aan van 100.000 euro aan verdiensten die Bakker had in de periode waarin het beroepsverbod gold.

De strafzaak wordt mogelijk al op 20 maart inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft Bakker in de gevangenis.