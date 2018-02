’Een van de beste politici die ons land heeft gekend’

Premier Ruud Lubbers is van deze liberaal-zakelijke periode de verpersoonlijking. De man met het ongeëvenaard wollige taalgebruik gaf in 1982 een totaal andere draai aan het financiële, economische en sociale beleid van het land. Hij wist door bezuinigingen, lastenverlichting en loonmatiging de economie en de werkgelegenheid te bevorderen.

Wijlen Telegraaf-commentator Kees Lunshof noemde Ruud Lubbers „één van de belangrijkste en beste politici die ons land heeft gekend.” Al was Lubbers als minister in het kabinet-Den Uyl verantwoordelijk voor precies het tegengestelde en economisch funeste beleid dan waar hij later voor stond.

Rudolphus Franciscus Marie Lubbers werd geboren in Rotterdam als zoon van een katholieke ondernemer. Zijn middelbare schooltijd bracht hij door op het internaat van het Canisius College in Nijmegen. Daar leerde hij van de paters dat de mens zich verantwoordelijk voor de samenleving moet voelen en zich inspannen voor zijn medemens. Deze lessen indachtig was hij in zijn Rotterdamse studententijd en ook in zijn tijd als jonge ondernemer actief in tal van besturen en maatschappelijke organisaties, tot aan het bestuur van de Stichting Katholiek Dagnijverheidsonderwijs voor de Scheepvaart toe.

Lubbers spreekt met vertegenwoordigers van de sociale partners in 1973, nadat hij minister van Economische Zaken werd. Ⓒ ANP

Bonje met ’ome Joop’

De KVP-leiding zag in de jonge, opvallende ondernemer een geschikte kandidaat om in 1973 minister van Economische Zaken te worden in het kabinet-Den Uyl. Daar lag hij vaak met ’ome Joop’ overhoop als die weer een nieuw plan had om de winsten van het bedrijfsleven af te romen, hun investeringen te reguleren of hun lasten te verzwaren. Hij liet het echter bij protest en trad niet af.

In die jaren werd hij voor het eerst beschuldigd van belangenverstrengeling vanwege de subsidie die zijn familiebedrijf Hollandia van de overheid opstreek. Hij zou tijdens zijn carrière nog een paar keer in de problemen komen vanwege dit bedrijf, onder andere om de kwestie van de niet-betaalde hangars in Koeweit. Hij wist zich er echter steeds uit te redden.

Onverwachte langzitter

In 1982 werd Ruud Lubbers, die in 1978 de plotseling opgestapte Wim Aantjes was opgevolgd als CDA-fractievoorzitter, totaal onverwacht premier. Dries van Agt had geen zin in een hernieuwd premierschap, dus moest hij aan de bak. Na zijn ervaringen in het kabinet-Den Uyl en het halfslachtige financieel-economische herstelbeleid van de drie kabinetten-Van Agt, besloot ’Ruud Shock’, zoals de Engelse media hem noemden, het roer totaal om te gooien.

Nog voor de regeringsverklaring sloeg hij de oppositie alle wapens uit handen door met de vakbonden en de werkgeversorganisaties het ’Akkoord van Wassenaar’ te sluiten. In dit beroemde pact werd loonmatiging, onder andere door afschaffing van de loonopdrijvende automatische prijscompensatie, en arbeidstijdverkorting afgesproken. In feite werd hier al de basis voor het poldermodel gelegd.

Lubbers legt de regeringsverklaring af in de Tweede Kamer, in 1982. Ⓒ ANP

Ook bezuinigde het eerste kabinet-Lubbers op de sociale zekerheid, onderwijs, ambtenarensalarissen en welzijn. Dit gevoegd bij lastenverlichting voor het bedrijfsleven wisten Lubbers c.s. de werkgelegenheid te bevorderen en de economische positie van Nederland te verbeteren.

Hoewel zijn eerste kabinet het beste was, zette hij deze liberale politiek, die zich ook uitte in privatisering van onder meer de PTT en de NS, in zijn twee volgende kabinetten voort.

Kruisraketten

De 12-jarige regeerperiode van Ruud Lubbers telde tal van lastige dossiers en crises, zoals de gevoelige kwestie van de plaatsing van de 48 kruisraketten, waar het kabinet en de Kamer na tactisch manoeuvreren van Lubbers uiteindelijk vóór stemden. Ontspanning tussen de VS en Sovjet-Unie maakten de plaatsing van de raketten uiteindelijk onnodig.

Zijn tweede kabinet viel over het belastingvoordeel voor automobilisten, het reiskostenfortait. De VVD-fractie, die zich toch al bijwagen van het CDA voelde, wilde er niet mee instemmen dat hierin het mes ging.

In zijn derde kabinet met de PvdA woedde de WAO-crisis, die vicepremier Wim Kok bijna zijn partijleiderschap kostte en het kabinet op de rand van de afgrond deed balanceren. Op de valreep sloten CDA en PvdA het beroemde ’Bami-akkoord’ tijdens een Chinese maaltijd ten huize van minister Bert de Vries. Afgesproken werd de duur en de hoogte van de WAO-uitkeringen te beperken, maar de mensen die er al één hadden te ontzien.

Ruud Lubbers in 1987, met naast zich Rudolf de Korte (links) en Onno Ruding (rechts). Ⓒ Wim Hofland

De diepste crisis vond echter plaats aan het einde van zijn derde kabinet toen hij en zijn beoogde opvolger Elco Brinkman, fractievoorzitter en lijsttrekker van het CDA, openlijk met elkaar in aanvaring kwamen. Ruud Lubbers, die moeite had zich na 12 jaar afzijdig te houden, had zelfs zozeer zijn vertrouwen in de nieuwe man verloren dat hij op een spreekbeurt de aanhang aanspoorde te stemmen op nummer 3 van de CDA-lijst, minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Hierdoor maakte hij de situatie alleen maar erger. Het CDA leed in 1994 een verpletterende nederlaag en maakte plaats voor ’paars’, dat het beleid van de kabinetten-Lubbers gewoon voortzette.

Geen EU en NAVO

In 2001 werd de langstzittende premier van Nederland Hoge Commissaris van de Vluchtelingen, na eerder te zijn gepasseerd voor het voorzitterschap van de Europese Commissie en de NAVO. Hij verloor deze baan, nadat hij een medewerkster te joviaal zou hebben bejegend. Zijn altijd spontane vrouw Ria reageerde laconiek: „Nou, dan komt hij toch lekker naar huis.”

De laatste jaren begon Lubbers’ leeftijd een steeds nadrukkelijker stempel te drukken op zijn publieke optredens. Toenmalig CDA-leider Maxime Verhagen noemde hem in 2010 ’de Johan Cruijff van het CDA’, toen Lubbers zich rond het het kabinet-Rutte/Verhagen zeer nadrukkelijk liet gelden.

Ⓒ Hans Peters

Zijn goede band met koningin Beatrix was na zijn twaalfjarige premierschap geen geheim. Dat hij als informateur van het kabinet-Rutte/Verhagen echter uit de school klapte over zijn besprekingen met het staatshoofd, die zou hebben verklaard dat de aanstelling van Mark Rutte als informateur ’een waagstuk’ was, verbijsterde vriend en vijand.

Gepasseerd

De loslippigheid vormde het begin van het einde van de zeldzame macht die de koningin had bij de formatie, wat hem naar verluidt door Beatrix dan ook niet in dank werd afgenomen. De leiders van VVD, CDA en PVV passeerden intussen informateur Lubbers en gooiden het gedrieën op een akkoordje.

Bordesfoto uit 1982: koningin Beatrix naast Ruud Lubbers. Ⓒ ANP

Richting het aantreden van het kabinet-Rutte/Verhagen probeerde Lubbers via geestverwanten als Ernst Hirsch Ballin en Ab Klink invloed uit te oefenen om de trein van de rails te krijgen. CDA’ers die vervolgens in het kabinet plaatsnamen werden ongevraagd bestoken met adviezen. De coryfee bleek spijt te hebben van zijn aanvankelijke aanbeveling om zijn christendemocraten in zee te laten gaan met de PVV van Geert Wilders.

Na de val van het kabinet-Rutte/Verhagen trok Lubbers zich goeddeels terug uit het publieke leven. De nieuwe generatie CDA-machthebbers merkte dat de oud-premier eindelijk zijn welverdiende pensioen serieus begon te nemen.