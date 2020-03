Ik zie haar in 1995 nog binnenkomen: Bridget Maasland, een leuk aanstormend talent. De toenmalig programmadirecteur van SBS zag niet veel in haar, maar dat heeft een spetterende carrière niet in de weg gestaan. Sinds 1993 heeft zij bij vrijwel alle omroepen gewerkt: Veronica, TMF, BNN, Tien, RTL, SBS en Net 5.