Meerderheid Tweede Kamer wil meer geld voor verduurzamen van kerken, kathedralen en kloosters

De christelijke partijen CU, CDA en SGP luiden de noodklok: ze roepen het kabinet al langer op religieuze gebouwen financieel te ondersteunen nu de energieprijzen torenhoog zijn. In godshuizen zijn bijvoorbeeld monumentale orgels en kunst in gevaar door te lage temperaturen. Daardoor moet er vaak permanent gestookt worden. Aangezien de kerken vaak groot en tochtig zijn, en monumentaal glas in lood niet vervangen mag worden door isolatieglas, gaan veel gemeenschappen financieel het schip in. Vooralsnog trekt het kabinet daarvoor niet de knip.

CU-Kamerlid Pieter Grinwis constateert dat er behoorlijk wat geld naar zwembaden gaat en veel minder naar sportclubs, muziekverenigingen en buurthuizen. Dat terwijl in een eerdere aangenomen motie ook was aangedrongen op steun voor die panden evenals voor monumentale kerken met kunst- en cultuurschatten. „Als we niet opletten, staan die te verschimmelen. We zitten niet te wachten op een soort tweede beeldenstorm”, zegt Grinwis.

Aantasten

Hij wijst erop dat kunst nu door kou en vocht wordt aangetast en monumentale orgels hevig ontstemd raken, tenzij er constante temperaturen zijn en dus flink wordt gestookt. „Als dat gebeurt, dan gaat het ook gelijk met duizenden kuub tegelijk, en op jaarbasis met tienduizenden kuub. Dan biedt de bestaande kleinverbruikersregeling geen soelaas.”

Minister Rob Jetten erkent dat kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen misgrijpen. Wel wijst hij op een verduurzamingssubsidie die minister Hugo de Jonge (Wonen) voor monumenten en ’maatschappelijk vastgoed’ opende. Daar zouden kerkgenootschappen ook een beroep op kunnen doen. Die regeling blijkt echter al in november van dit jaar gesloten te zijn omdat er weinig budget beschikbaar was en veel aanvragen binnenkwamen. Het loket gaat bovendien pas in 2024 weer open.

Een meerderheid in het parlement wil echter dat het kabinet die pot alsnog snel vult en versneld openstelt. Jetten waarschuwt echter dat dit geen heilige graal is waarmee alles opgelost is op de korte termijn, maar dat de regeling bedoeld is om ’structureel te verduurzamen’.