Veel zon en tropisch dit weekend, zondag kans op verraderlijke gladheid

Eerst wordt het zaterdag nog volop zomers met temperaturen tussen de 24 en 29 graden. Alleen in het noordoosten is het aanvankelijk grijs door laaghangende bewolking, maar daarna gaat ook daar de zon flink schijnen, zo voorspelt Weeronline. Gedurende de dag trekken vanuit het zuidwesten enkele velden met sluierbewolking over ons land. Het blijft overal droog en er staat weinig wind.

Op Vaderdag zondag doet de temperatuur er weer een stapje bovenop. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en hiermee wordt beduidend warmere lucht aangevoerd. ,,Het wordt tropisch heet met landinwaarts op uitgebreide schaal temperaturen van 30 graden of nog wat hoger”, schetst Weeronline. ,,Ook in de kustprovincies is het warm met 26 tot 28 graden en zelfs op de Wadden is het zomers warm met een graad of 26.”

Vuilresten

Aan het einde van de dag neemt de bewolking wel toe en in de loop van de middag en avond kan er zelfs een enkele bui vallen. Ook in de nacht naar maandag is er verspreid over het land een enkele (onweers)bui mogelijk. Voor weggebruikers wordt het tijdens de eerste regen even oppassen. Door een combinatie van regen en vuilresten kan een slijmerige laag ontstaan op het wegdek, waardoor het glad kan zijn. Lichte regen vormt meer risico; zodra het hard begint te regenen, spoelt de gladde laag weer snel weg.

Ook de rest van de week is er kans op een enkele regen- of onweersbui, maar er zijn ook genoeg droge momenten. In de loop van de week kan het plaatselijk nog steeds glad zijn. De temperatuur blijft vrij hoog voor de tijd van het jaar met dagelijks maxima rond 25 graden.