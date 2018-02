Filmmagie in monstersprookje

Elisa (Sally Hawkins) en Zelda (Octavia Spencer).

Bij het grote publiek is Guillermo del Toro vooral bekend van opwindende miljoenenspektakels als Hell Boy en Pacific Rim. Toch kan de Mexicaanse regisseur ook veel poëtischer uit de hoek komen, zoals hij al bewees in het sprookjesachtige Pan’s Labyrinth,(20o6) . Nu doet hij dat opnieuw in een dromerige film die zich afspeelt als de Koude Oorlog in volle gang is.