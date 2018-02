Den Haag nostalgisch: ’Lubbers was de staatsman van mijn jeugd’

„Voor mij persoonlijk is hij echt de premier van mijn jeugd. Zoals hij dat voor zoveel mensen is”, aldus Rutte. Hij memoreert dat Lubbers eerst een economische crisis te lijf ging en daarna Nederland internationaal op de kaart wist te zetten. „Hij heeft voor Nederland heel veel betekend.”

Ook oud-premier Wim Kok reageert. „Het is een groot man die van ons heen is gegaan, veel te vroeg. Nederland is hem veel dank verschuldigd”, aldus Kok, die tussen 1989 en 1994 vicepremier was in het derde kabinet-Lubbers, en daarna diens opvolger.

In het kabinet Lubbers-III stond wederzijds respect centraal, herinnert Kok zich, ’ook als we van meningen verschilden’.

Weemoed

„Lubbers was de premier van mijn jeugd”, zegt vice-premier Carola Schouten. „In die tijd begon ik me te interesseren voor politiek en hij was echt een symbool van die periode. Hij heeft enorm veel betekend voor Nederland.”

Ook minister Grapperhaus herinnert zich nog goed de tijd waarin Lubbers moest opereren: „Hij heeft vanaf 1982 in Nederland een zeer kwakkelende economie weer teruggebracht met onder andere het akkoord van Wassenaar.”

Ruud Lubbers in 1987, met naast zich Rudolf de Korte (links) en Onno Ruding (rechts). Ⓒ Wim Hofland

De justitieminister herinnert Lubbers ook om andere zaken. „Ik heb ook veel dierbare herinneringen aan zijn ideeën, maar ook aan zijn taalgebruik. De term ’werkende weg’ gebruik ik nog dagelijks”, zegt Grapperhaus. „Het was zonder twijfel een van de grootste politici van de twintigste eeuw.”

’Spitsvondig taalvernieuwer’

D66-voorman Pechtold: „Met verdriet kennis genomen van het overlijden van Ruud Lubbers. Ons land verliest een groot christendemocraat, spitsvondig taalvernieuwer, markant staatsman, leider in economische crisistijd, overtuigd Europeaan en onbetwiste meester van het compromis.”

SGP-voorman Van der Staaij: „We gedenken Ruud Lubbers met groot respect. Hij was in lastige tijden langdurig premier met veel vasthoudenheid, creativiteit en toewijding. We wensen zijn familie van harte sterkte toe.” CU-leider Segers: „De staatsman van mijn jeugd is niet meer. Ben hem dankbaar voor zijn onvermoeibare inzet voor ons land en ook voor zijn pleidooien voor betere zorg voor de schepping.”

Bordesfoto uit 1982: koningin Beatrix naast Ruud Lubbers. Ⓒ ANP

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) noemt Lubbers een ’krachtig figuur’. „Als er een probleem was dook Lubbers er zelf bovenop en ging hij zich er mee bemoeien tot het opgelost was. Dat spreekt mij buitengewoon aan.”

Idealistisch en pragmatisch

CDA-Kamerlid Van Toorenburg: „Dit is heel verdrietig. Lubbers heeft heel veel betekend voor Nederland, maar ook internationaal. Ik wist al een tijdje dat hij ziek was, maar het blijft moeilijk voor de partij en ook voor het land om zo’n groot iemand te verliezen.”

Eerder reageerden andere CDA-prominenten al. „Een ondernemer in de politiek, idealistisch en pragmatisch, intellectueel en hands-on, katholiek in de polder, altijd bereid om even met je mee te denken”, zegt partijvoorzitter Ruth Peetoom. „Nederland is Lubbers veel dank verschuldigd”, voegt CDA-leider Sybrand Buma aan.