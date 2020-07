Hoofdverdachte in Maddie-zaak kreeg mogelijk hulp van vrouw

Daarover schrijven Britse media. F. is een ex-vriendin van verdachte Christian Brueckner. De twee zouden in de periode rond de verdwijning geregeld samen inbraken gepleegd hebben in de Algarve.

Portugees paar beschuldigt Nicole F.

Een Portugees stel zou de vrouw in verband hebben gebracht met Brueckner. Het koppel beschuldigt de vrouw ervan betrokken te zijn geweest bij een inbraak in november 2007 waarbij 100.000 euro gestolen werd uit een woning. De diefstal zou op dezelfde manier zijn uitgevoerd als die bij de verdwijning van Maddie. De twee dienden een officiële klacht in bij de politie. De vrouw wordt er ook van beschuldigd een wegwerpmobieltje te hebben gebruikt om Brueckner in te lichten dat het huis, waar de 100.000 euro verbogen lag, leeg was. De zaak werd uiteindelijk nooit opgelost.

F. woonde een aantal jaren in Portugal en zou moeilijke opvoedbare tieners hebben opgevangen als onderdeel van een Duits pleegouderprogramma. In 2017 keerde ze terug naar Duitsland. De vrouw woont momenteel in Beieren en zou in de gezondheidszorg werken. Ze zou drie kinderen hebben.

’Niemand kan ze vinden’

Nicole F. wilde vrijdag niet reageren op de beschuldigingen. Ze ontkende wel dat zij en Brueckner ooit een relatie hebben gehad.

Haar vader wist wel te vertellen dat Maddie-verdachte Christian Brueckner er altijd over opschepte dat hij een drugssmokkelaar was en dat hij gemakkelijk kinderen kon verbergen in zijn caravan. Brueckner zou daaraan toegevoegd hebben: „Niemand kan ze vinden, niemand kan je vangen.”

Volgens de vader vertelde de Duitser hem dat hij cannabis in zijn caravan vervoerde door Europa. „In mijn busje kan ik vijftig kil ’gras’ meenemen, niemand kan het zien.” De man zou ook gezegd hebben: „Ik kan kinderen transporteren. Drugs en kinderen. Je kan ze met dit busje vervoeren en niemand kan ze vinden.”

Brueckner en Nicole F. zouden elkaar in 2006 hebben ontmoet en hij zou zijn camper geregeld bij haar op de oprit hebben geparkeerd.

De Britse peuter Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartementencomplex in het Portugese stadje Praia da Luz. Haar ouders zaten op het moment van de verdwijning verderop in een restaurant te eten met vrienden. Christian Brueckner werd afgelopen maand als hoofdverdachte genoemd in de zaak. De man zit momenteel een gevangenisstraf uit in Kiel voor drugshandel en heeft, inmiddels twee derde daarvan uitgezeten. Brueckner heeft om vervroegde vrijlating verzocht.