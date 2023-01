Massaal broodjes worst in brievenbussen: Waiheke-eiland in de ban van ’worstmysterie’

Dat zegt een ’slachtoffer’ tegenover nieuwssite Stuff. De eerste worst plofte een jaar geleden in de brievenbus van een tiener, genaamd Jacob Coetzee. In eerste instantie dacht hij simpelweg dat er sprake was van een dronken grapje. „Maar het werd erger. Minstens één keer per maand vond ik dezelfde worst in mijn brievenbus”, aldus Jacob tegenover NZ Herald. „Enkel een worst op een wit broodje met tomatensaus.”

Toen het voor de zoveelste keer gebeurde stuurde Jacob een foto naar zijn vrienden. Tot zijn verbazing bleken meerderen ook geteisterd te worden door de worsten. „We realiseerden ons toen dat we een ’serieworstenlegger’ op het eiland hebben”, aldus Coetzee.

Het mysterie liep steeds meer uit de hand. Verspreid over het eiland doken op steeds meer plekken en bij steeds meer mensen worsten op. Tot grote frustratie van de eilandbewoners was het werk van de ’worstenlegger’ allesbehalve consistent. Soms gingen er weken of zelf maanden voorbij waar er nergens een worst verscheen. „Erg vervelend”, aldus een ’getroffene’ tegenover Stuff. „Je wist dat het weer zou gebeuren, maar nooit wanneer.”

Heksenjacht

Het mysterie heeft voor veel wantrouwen gezorgd, zeggen de inwoners. Iedereen verdenkt wel iemand ervan de vermeende worstenlegger te zijn. „Het scheurt ons uit elkaar. We kunnen niemand meer vertrouwen”, zegt Coetzee. „Ik ben al vaak beschuldigd maar mijn familie ook. Het is een heksenjacht.”

Inwoner Nico Baigent is al minstens drie keer ’slachtoffer’ geworden van een worst. Hij vindt het moeilijk om erover te praten maar wil het mysterie graag tot een einde brengen. Hij ervaart het namelijk als ’traumatisch’ aangezien geen enkele brievenbus veilig is.

De eilandbewoners maken zich zorgen, maar klinisch psycholoog dr. Dougal Sutherland zegt tegenover Stuff dat de grappenmaker juist voor verbinding zorgt. „Mensen praten er veel met elkaar”, aldus Sutherland. Ook zou een gedeelde mysterie een onderlinge band creëren.