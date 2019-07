’Waardeloos om eten te verspillen’

Vorig jaar kwamen consumenten in actie tegen voedselverspilling op de Dam in Amsterdam. De courgettes van teler Johan moesten worden weggegooid omdat ze er niet mooi uitzagen. Een waardeloze manier om om te gaan met voedsel, vindt ook minister Schouten. Ⓒ RICHARD MOUW

Waar blijft de regen? Iedere boer en tuinder snakte naar hemelwater in de kurkdroge zomer van 2018. Die Zuid-Franse temperaturen waren heerlijk voor vakantiegangers, voor ondernemers in de agrarische sector gold dat zeker niet. De verschrompelde grond zorgde voor grote problemen. Nederland heeft zich nu beter voorbereid zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een interview met De Telegraaf.