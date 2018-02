Gouden Ter Mors: ’Soms zijn harde tegenslagen nodig’

Prachtig succes voor Jorien ter Mors. „Ik had wel voorzichtig kunnen doen en dan misschien vijfde zijn geworden op de 1000 meter, maar daarvoor kom ik niet naar Zuid-Korea.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

PYEONGCHANG - Een beter Valentijnscadeau had Jorien ter Mors haar verloofde Jeroen niet kunnen schenken. Een magistrale race op de 1000 meter, een olympisch record (1.13,56) én een gouden plak. „Op de ijsbaan laat ik blijken dat het allemaal niet zo erg is als het sportief gezien niet loopt, maar ik ben blij dat ik thuis mijn emoties vrij kan laten gaan. Daarin is mijn vriend mijn grootste steun.”