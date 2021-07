Voortvluchtige ’hitman’ Gerel Palm opgepakt in Brazilië

Dat bevestigt de landelijke eenheid van de politie aan De Telegraaf, na berichtgeving in Surinaamse media. Hij werd op 1 maart 2017 aangehouden in Suriname, maar wist op 12 maart te ontsnappen. Palm is sindsdien voortvluchtig en geldt als vuurwapengevaarlijk. In juni werd Palm op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

20 jaar cel

Palm wordt ervan verdacht achter de gruwelijke moord op de spyshophouder Ronald Bakker uit Huizen in 2015 te zitten. Ook is hij door de rechtbank veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor een poging om twee mannen te liquideren in een weiland in Noordeloos in 2016.

De officier van justitie zei in januari bij het formuleren van de strafeis: ,,Het is een wonder dat beide slachtoffers het overleefd hebben en ondanks de afwezigheid van de verdachte is het toch van groot belang dat het recht zal zegevieren. Degene die dit op zijn geweten heeft is nog steeds voortvluchtig, maar het kan niet zo zijn dat hij daardoor niet berecht en bestraft wordt voor deze verschrikkelijke dubbele poging tot moord. Vanwege de ernst van de feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar dan ook gepast.” Palm werd uiteindelijk veroordeeld tot deze straf en is nu dan ook opgepakt.

Palm geldt als absolute vertrouweling van Taghi. Zijn arrestatie is de belangrijkste na de aanhouding van Taghi en zijn rechterhand Razzouki.

