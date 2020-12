Fabian (41) kreeg drie keer een nier: ’Mijn geluk is verdriet ander’

Fabian Cornelissen (41) kreeg dit jaar succesvol een nier na twee eerder mislukte transplantaties. Ⓒ Amaury Miller

Ruim 8,4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder staan nu geregistreerd in het Donorregister. De persoonlijke brieven van de overheid waarin gevraagd wordt aan te geven of iemand organen wil afstaan na overlijden, leidt tot flinke registratietoename. De pas getransplanteerde Fabian Cornelissen is blij. „Fijn dat mensen bewust gaan nadenken over deze mogelijkheid.”