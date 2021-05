In de ochtend en avond flinke onweersbuien verwacht

De eerste onweersbuien zullen in de ochtend al het land binnendrijven. Deze buien beperken zich waarschijnlijk tot de kustprovincies en bewegen van zuid naar noord(oost) over het land. De verwachting is dat deze buien tussen 8 en 9 uur ’s ochtends Zeeland en Zuid-Holland aan zullen doen, en aan het begin van de middag het land via het noorden zullen verlaten. Bij deze buien kan flink wat water naar beneden komen en kunnen ook hagel en windstoten voorkomen.

Achter de eerdergenoemde buien zal het opklaren en is het overwegend zonnig. De middag verloopt waarschijnlijk overal droog, maar een enkele, stevige onweersbui met name in het midden van het land, is niet uitgesloten. Het wordt ’s middags zomers warm in sommige regio’s. Maar aan het eind van de middag keert het onweer terug. In de westelijke kustprovincies en in het Waddengebied kunnen dan buien optreden met hagel en zware windstoten tot circa 75 kilometer per uur. De buien trekken in de avond langs de westkust naar het noorden.