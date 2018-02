Oppassen geblazen morgenochtend: gladheid door sneeuw

Ⓒ ANP

DE BILT - Een storing trekt vannacht en morgenochtend van west naar oost over het land. Hierdoor kan het in het westen gaan regenen, maar dieper landinwaarts neemt de kans op natte sneeuw of sneeuw toe. Hierdoor kan het glad worden, vooral in de ochtendspits. Dit meldt Weerplaza.