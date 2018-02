Ex-president Georgië niet bang in Terneuzen

Saaskasjvili komt met Hammerstein aan bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

Micheil Saakasjvili wil zo snel mogelijk in Nederland op de fiets stappen, maar op een zadel zitten doet pijn. Met dank aan de laatste keer dat hij in Oekraïne hard werd aangepakt tijdens het zoveelste politieke opstootje. Voor de oud-president van Georgië lijkt dit soort heibel dagelijks werk. Nu vestigt hij zich in het ’saaie’ Nederland, waar zijn vrouw en kinderen wonen. „Ik blijf strijden.”