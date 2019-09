Dode (88) bij bedrijfsongeval Groningen

Het ongeval vond rond rond 11.00 uur vanmorgen plaats in een silo op het bedrijfsterrein. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en overleed enige tijd later. „We doen onderzoek naar de toedracht”, aldus de politie.

Veel hulpdiensten, waaronder een hoogwerker en een traumahelikopter, rukten voor de melding uit.