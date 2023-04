Koning imiteert Duits accent van zijn opa Bernhard voor de kinderen

Zijn imitatie laten horen tijdens de podcast wilde hij niet: „Nee, dat doe ik alleen bij de kinderen.” Evers zelf imiteerde Bernhard in zijn voormalige ochtendshow op Radio 538 ook wel eens. „Ik vind dat fantastisch, ik vind het ontzettend geestig. Dat maakt toch helemaal niet uit? Dat is toch humor?”

In deze zesde aflevering van de podcast zei hij ook dat hij zijn chauffeurs zelf toestemming wil geven om met blauw licht over de vluchtstrook te rijden, mocht dat nodig zijn. Hij wil dat zo, omdat hij erop wordt aangekeken. „In het begin heb ik daar ook altijd wat problemen mee gehad, met de beveiliging en de chauffeurs die zeiden: dat doen wij toch? Nee, want ik ben degene die negatieve publiciteit krijgt als iemand daar een opmerking over maakt”, legde hij uit. „Iedereen kan het natuurlijk filmen, bekijken, dus ik moet voor mezelf uit kunnen leggen aan iemand waarom het op dat moment noodzakelijk was dat ik wel met blauw licht op de vluchtstrook ga”, vervolgt hij. „Anders sta ik gewoon in de file.”

Piloot

Hij zei het belangrijk te vinden dat hij af en toe blijft vliegen als piloot. „Het is niet belangrijk dat ik vlieg, maar het vliegen is voor mij wel belangrijk als persoon. Je moet het bij blijven houden.” Hij noemde het „een dingetje” dat sinds 2018 de petten van KLM-piloten afgeschaft werden. „Voor mij was de pet een hele mooie manier om een beetje ongezien door Schiphol heen te schuiven, op weg naar de gate. Want als piloot kom je toch als laatste bij de gate aan. Dan loop je dwars door alle passagiers heen.” Nu draagt de koning de pet dus niet meer. „Dat is ook geen enkel probleem, nee hoor. Mensen maken daar met hun mobieltje foto’s van, geen enkel probleem.”

De podcast Door de ogen van de Koning is gemaakt ter ere van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander.