Verrassing... Zeearenden op camera Biesbosch!

Al langer is bekend dat een zeearendenkoppel broedt in het natuurgebied. Toch zijn de dieren niet gemakkelijk te spotten. Ze vliegen uit in de wijde omgeving en vormen een absoluut hoogtepunt voor vogelaars die ze spotten.

„De soort is nog schaars, maar er broeden in heel Nederland meer dan tien paar’’, laat boswachter Thomas van der Es weten aan het AD.

De arenden die op de beelden zijn vastgelegd, zijn de twee jonkies van het broedende paar dat in de Biesbosch zit. Waanzinnige beelden, aldus Van Es.