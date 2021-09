Premium Het beste van De Telegraaf

Mark Rutte over Merkel: ’Geen dikdoenerij’

Door Niels Richter Kopieer naar clipboard

Merkel en Rutte konden het doorgaans goed met elkaar vinden. Ⓒ foto anp/hh

Den Haag - In de drie termijnen dat Mark Rutte nu minister-president is, was Angela Merkel de Duitse kanselier. Die is volgens de premier heel bescheiden: „Bij haar geen dikdoenerij of poeha.”