Macht in Amerikaanse Senaat op het spel bij verkiezing Georgia

In Georgia proberen de Republikeinse senatoren Kelly Loeffler en David Perdue vast te houden aan hun zetels. Als dat lukt, hebben de Republikeinen 52 van de 100 zetels in de Senaat. Dat betekent dat ze het Biden de komende jaren flink lastig kunnen maken.

Als beide zetels naar de Democratische uitdagers Raphael Warnock en Jon Ossoff gaan, heeft dat grote gevolgen voor de machtsbalans in de Senaat. Als daar de stemmen staken, heeft de vicepresident van de VS de beslissende stem. Dat is straks de Democrate Kamala Harris.

Georgia stond bekend als een bolwerk van de Republikeinen van Trump. Toch ging de staat bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar nipt naar Biden. Er kon vorig jaar ook al worden gestemd over de twee Senaatszetels. Die verkiezing moest worden overgedaan, omdat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen kreeg.

In de aanloop naar de cruciale stembusgang van dinsdag, zorgde Trump nog voor een rel in de staat. Hij zou een topfunctionaris in Georgia, zijn partijgenoot Brad Raffensperger, onder druk hebben gezet om genoeg stemmen te „vinden” om zijn nederlaag daar terug te draaien.