Nagelbijter in Georgia

Het was stuivertje wisselen gedurende de avond, met uiteindelijk minieme verschillen in de laatste tussenstanden. De Democratische dominee Raphael Warnock haalde tot nu toe 50,4% van de stemmen binnen. Zijn tegenstrever, de zittende Republikeinse senator Kelly Loeffler staat op 49,6% In de andere race, tussen de Republikeinse senator David Perdue en de Democraat Jon Ossof is het verschil iets minder dan 2000 stemmen. De twee staan virtueel gelijk met beiden 50%.

De Amerikaanse tv-zenders durfden nog geen winnaars aan te wijzen. De minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, verwacht dat het nog wel even duurt voordat er een definitieve uitslag is. Hij gokt dat er pas rond zes uur vanavond Nederlandse tijd meer duidelijkheid is.

’Stem dump’

President Trump suggereerde in de loop van de avond, toen nog flink wat stemmen geteld moesten worden, dat er sprake zou zijn van fraude. „Het lijkt erop dat ze een grote „stem dump” tegen de Republikeinse kandidaten aan het regelen zijn. Wachten ze nog om te zien hoeveel stemmen ze nodig hebben?” Later voegde hij daar nog een serie tweets aan toe waarin fraude werd gesuggereerd.

Die beschuldiging, waar Trump geen onderbouwing bij gaf, was vergelijkbaar met de claims die hij op 3 november bij de presidentsverkiezingen maakte. Ook toen noemde hij het verdacht dat Biden later in de telling een achterstand inliep. Dat had toen te maken met de vele poststemmen die langer kosten om te tellen, en die voornamelijk van Democraten waren.

Veel spanning

De uitslag in Georgia wordt met spanning gevolgd in de VS. Als de Democraten beide zetels winnen, komen zij op 50 zetels, net zoveel als de Republikeinen. In dat geval is de vicepresident de beslissende stem. Aangezien dat Kamala Harris wordt, zouden Democraten daarmee een meerderheid hebben.

Dat zou Joe Biden helpen in zijn eerste twee jaar als president. Met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de senaat, zou hij makkelijker zijn beleid door het congres krijgen. Maar als de Republikeinen ook maar een van de twee zetels winnen, dan blijven zij de baas in de senaat, en kunnen zij Biden bij elke stap controleren en tegenhouden. Als vicepresident onder Obama heeft Biden gezien hoe weinig een president kan als een door Republikeinen gecontroleerde senaat het Witte Huis tegenwerkt.