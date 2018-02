OM laat verdachte DDoS-aanvallen vrij

Vanuit dit huis legde Jelle flink wat banken plat. Ⓒ TMG

OOSTERHOUT - De achttienjarige Jelle S. uit Oosterhout die begin deze maand werd opgepakt voor een reeks cyberaanvallen onder andere op de Belastingdienst en een bank is woensdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie liet de jongeman vrij maar een woordvoerder zegt dat hij verdachte blijft en dat de officier van justitie later zal beslissen over zijn zaak.