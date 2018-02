Veel doden bij schietpartij VS

Op de school waren hachelijke taferelen te zien: leerlingen renden over straat, anderen hielden hun armen omhoog. „Ik hoorde zes schoten. Toen begonnen we te rennen. We renden voor ons leven”, vertelt een leerlinge van de Marjory Stoneman Douglas High School tegen Amerikaanse media. Een andere student vertelt dat zo’n veertig studenten zich schuilhielden in een soort berghok, samen met hun toneellerares. „Mensen huilen hier”, vertelde hij.

De brandweer meldt aan Amerikaanse media dat er twintig tot vijftig gewonden zouden zijn. Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn, was lange tijd niet duidelijk.

’Schutter had problemen’

De schutter is een oud-leerling, zo heeft de politie bevestigd. „Hij zat ooit op deze school”, zei sheriff Scott Israël. „Ik weet niet waarom hij van school ging.” Een huidige leerling vertelt dat de oud-student ’problemen had’ en al langer met wapens in de weer was. Een ander noemt Nikolas Cruz een ’rare gast’.

Cruz gaf zich, uiteindelijk, zonder verzet over.

Leerlingen werden in groten getale geëvacueerd, zo is te zien op tv-beelden. Ze spreken van angstige momenten, chaos en ontreddering.

Ⓒ AFP

President Donald Trump heeft op Twitter gereageerd op de schietpartij. „Mijn gedachten en gebeden zijn bij de familieleden van slachtoffers van deze vreselijke schietpartij. Geen kind, leraar, of wie dan ook, mag zich ooit onveilig voelen op een Amerikaanse school.”

