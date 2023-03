Boerin Ingrid op drempel politieke arena: ’Vandaag breekt hopelijk de zon voor de boeren door’

Pas na het voeren van de kalfjes en het verzorgen van de koeien is er tijd voor een bak koffie en een snel ontbijtje aan de keukentafel en daarna gaat ze op weg naar het dorpshuis om te stemmen. Ondertussen regent het appjes met succeswensen: „Het vee gaat altijd voor, de dieren moeten het goed hebben. Dus die berichten lees ik later wel. Het is hartverwarmend dat half Noord-Holland met je meeleeft.”

De weilanden rond het schilderachtige Schellinkhout zijn bezaaid met verkiezingsborden en vlaggen van BBB, de partij die groot wordt gemaakt door Caroline van der Plas. Ingrid: „We staan in de peilingen nu op zes van de 55 zetels in Noord-Holland. Ik hoop dat we die gaan halen. Kijk eens naar buiten. De zon breekt nu prachtig door boven de weilanden, ik zie dat als een positief teken. Vandaag breekt hopelijk de zon voor de boeren door.”

Wanhopig

Aan diezelfde keukentafel mocht de Noord-Hollandse ook stikstofminister Christianne van der Wal ontvangen om te vertellen over de grote zorgen van de boeren. Toen de boerin wanhopig naar Den Haag toog om daar te demonstreren, zag ze de VVD-minister lopen. „In een split second dacht ik: ik ga voor haar staan, klamp haar vast en nodig haar uit.”

„Mij gaat het erom dat ik de praktijk van de melkveehouderij straks naar de provincie kan brengen”, zegt De Sain. Ⓒ Michel van Bergen

En zo geschiedde: „We zitten in soort van uitzonderlijke situatie zonder vergunning voor stikstofuitstoot. Dat noemen ze PAS-melders. Jarenlang mochten we ervan uitgaan dat we zonder vergunning ons bedrijf mochten runnen. Mevrouw Van der Wal zei dat ze erg met ons meeleeft, alleen merken wij er niks van.”

’Onzekerheid’

Voor Ingrid en 2500 andere boeren veranderde de beruchte stikstofuitspraak uit mei 2019 alles: „We moeten alsnog een vergunning krijgen. Maar er is niet voldoende stikstofruimte. En daarom zijn we feitelijk illegaal. Die onzekerheid is moordend voor ons gezin. Maar in plaats van er wakker van te liggen, heb ik besloten zelf actief te worden in de politiek. Ik heb geen andere keuze. Als de huidige coalitie overeind blijft, ben ik over vier jaar geen boerin meer en velen met mij. Daarvan kan ik slapeloze nachten hebben.”

Op het stembureau kent iedereen Ingrid en er heeft zich zelfs een legertje journalisten om haar heen verzameld: „Dat is wel wennen. Net als het feit dat wildvreemden nu met mij op de foto willen. Mij gaat het erom dat ik de praktijk van de melkveehouderij straks naar de provincie kan brengen. Dat ze horen hoe het echt is van iemand die dagelijks met de voetjes in de klei staat. Met alle respect, maar als ik nu weleens politici over het platteland hoor praten, dan denk ik: ze hebben geen idee waarover ze het hebben.”