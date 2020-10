Italiaan aangehouden wegens 160 seksuele misdrijven

Een Franse politieagent (beeld ter illustratie). Ⓒ EPA

RUMERSHEIM-LE-HAUT - Een 52-jarige Italiaan is in een dorp aan de Rijn in de buurt van Mulhouse gearresteerd wegens 160 seksuele misdrijven onder meer gepleegd tegen kinderen. Hij is aangehouden op grond van een Europees arrestatiebevel. De man zou zich in Duitsland schuldig hebben gemaakt aan talrijke verkrachtingen en aanrandingen in de jaren 2000 - 2014.