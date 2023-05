Twee mensen onwel door damp van lekkende accu pontje

Het fiets- en voetgangerspontje ‘t Kleine Veer vaart de rest van de dag niet meer over de IJssel wegens het lek, aldus de veiligheidsregio. Verder is het Apeldoorns kanaal afgesloten voor (plezier)bootjes en zijn de booteigenaren op de nabijgelegen jachthaven voor de zekerheid van boord gehaald. Zij worden opgevangen in het havengebouw.

De veiligheidsregio heeft in de omgeving geen verhoogde concentraties van zwavelzuur gemeten. De brandweer is bezig het schip te ventileren. "Dit kan mogelijk een rotte eierenlucht opleveren."

Mensen die naar de overkant van het water moeten, kunnen gebruik maken van de rode fietsbrug, meldt de gemeente Zwolle.