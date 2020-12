Venetië staat blank, waterkering werkt niet

De miljarden kostende hoogwaterkering (MOSE) slaagde er in oktober wel in de stad tegen een overstroming te beschermen. Onduidelijk is waarom de beweegbare barrières nu niet werken. De burgemeester had er zondag, toen het hard regende, nog vol lof over gesproken. Daarna had MOSE nog twee vloedgolven kunnen tegenhouden, aldus Brugnaro.

In de openingen van de lagune waaraan Venetië ligt zijn barrières gebouwd die sluiten als de stad wordt bedreigd door hoogwater boven de 110 centimeter. Om het systeem te activeren moet 48 uur van tevoren actie worden ondernomen. De burgemeester wil dat dat sneller gaat, om te kunnen reageren op plotseling veranderende weersomstandigheden.

Het wassende water betekent mogelijk dat de stad code rood moet afkondigen. De regiopresident vreest mede op grond van weersvoorspellingen voor een half miljard euro schade.

Ook andere delen Italië hebben te kampen met noodweer, dat al meerdere slachtoffers heeft geëist. De kans op aardverschuivingen en lawines is reëel. In Rome en het noordoosten van Italië is het hoogste alarmniveau van kracht.