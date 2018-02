Kink in kabel supersnel 5G internet

Zelfrijdende auto’s en bussen, drones die landbouwgewassen inspecteren en tot in de verste uithoeken razendsnelle mobiele verbinding: het kabinet wil dat Nederland voorop loopt in het nieuwe digitale tijdperk. Met name voor het hoge noorden kan het ontvouwen van dit soort technologieën via het 5G-netwerk, als opvolger van 4G, een belangrijke economische impuls betekenen.

Maar ook het Amsterdamse voetbalstadion had grote plannen om tijdens het EK voetbal in 2020 dankzij 5G het meest technologisch geavanceerde sportstadion van Europa te worden. Zo zouden de bezoekersstromen en de veiligheid optimaal beheerd worden via innovatieve hoogstandjes.

Dat dreigt nu allemaal te vertragen. De reden: onze inlichtingendiensten tappen via satellieten in het Friese Burum telefoonverkeer af uit landen als Somalië en Afghanistan en maken daarvoor in ieder geval tot 2023 gebruik van dezelfde bandbreedte die belangrijk is voor de uitrol van 5G.

Vooralsnog lijkt Defensie bovendien niet van plan ook maar een duimbreedte toe te geven, zo blijkt deze week uit antwoorden van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) op Kamervragen. Daarin schrijft ze dat de verschillende ministeries nog altijd „op zoek zijn naar oplossingsmogelijkheden”, maar dat het gaat om ’complexe besluitvorming’.

Intussen tikt de tijd door, terwijl andere Europese landen al volop de nieuwe technologieën uitrollen. De Tweede Kamer is het getreuzel beu en zal donderdag in debat met Keijzer druk op de ketel zetten. „Ik krijg de indruk dat er pas sinds enkele maanden enigszins voortgang wordt geboekt op dit dossier”, zegt VVD-Kamerlid Weverling. „Het kan toch niet zo zijn dat half Nederland achterloopt.” Ook coalitiegenoot Paternotte dringt aan op een oplossing. „Straks hebben we in noord Nederland een andere telefoon nodig omdat daar geen 5G-netwerk is.”