Rechtbank begint aan misbruikzaak rond oppas gemeente Schagen

Onze verslaggever is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u hier.

De verdachte was volgens het OM oppas bij ten minste elf gezinnen met baby’s en peuters door heel Nederland. Hij zou in zeker één gezin ontuchtige handelingen hebben uitgevoerd en daar beelden van hebben gemaakt.

De man zou zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, hebben aangeboden via Marktplaats. Hij wekte volgens politie en justitie vermoedelijk vertrouwen op door foto’s waarop hij te zien is in een politie-uniform. Hij was niet in dienst bij de politie, maar mocht daar meekijken in het kader van zijn opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV).

F. had oppasadressen in het hele land. De families komen uit de gemeenten Molenlanden, Den Haag, Zoeterwoude, Hollands Kroon, Dijk en Waard, Zaanstad, Breda, Den Bosch, Tilburg, Overbetuwe en Nieuwegein. De man werd in mei opgepakt, waarna de politie beelden van het kindermisbruik bij een van zijn oppasgezinnen vond op zijn gegevensdragers.

In het onderzoek is ook een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Alkmaar. F. zou hem de zelfgemaakte beelden hebben gestuurd van het kindermisbruik. De Alkmaarder, die 21 augustus voor de rechter stond, zit nog vast.