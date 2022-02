Eunice op lijst zwaarste stormen sinds 1970

Op de lijst, die is opgesteld aan de hand van zogenoemde stormgetallen, gaat de storm van 25 januari 1990 op kop. Daarna volgen stormen uit 1976, 1990 en 1972. De stormen van 18 januari 2007 en 27 oktober 2002 zijn goed voor een vijfde en zesde plek in de lijst. De zware storm van 18 januari 2018 staat op nummer acht.

Weer.nl denkt dat het stormgetal van Eunice niet ver van de stormen uit 2007 en 2002 vandaan zal zitten. Er is zelfs een kans dat Eunice het tot de vijfde plek in de lijst schopt en de storm van 2007 van zijn plek stoot. Als dat gebeurt kan worden gesproken van de zwaarste storm sinds februari 1990.

Windkracht 10

Het KNMI berekent het stormgetal op basis van de gemeten windsnelheden en -stoten op verschillende weerstations. Op sommige plekken in het land was het uurgemiddelde van de storm een windkracht 10, een kracht gelijk aan een zware storm.

Kenmerkend aan Eunice is dat de hoogst gemeten windvlaag niet aan de kust, maar boven land voorkwam. In Cabauw in Utrecht spande de wind de kroon met een vlaag van ruim 145 kilometer per uur. Dat is opmerkelijk, omdat over het algemeen de sterkste vlagen aan de kust plaatsvinden.